/640229/عودة-بعثة-منتخب-الطائرة-بعد-حصد-المركز-الثاني-في-بطولة-بولندا

تعود بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة إلى القاهرة، اليوم الإثنين، وذلك بعد الانتهاء من بطولة بولندا الدولية الودية، والتي أقيمت خلال الفترة من 8 وحتى 12 يوليو الجاري.

منتخب كرة الطائرة يحصل على المركز الثاني ببطولة بولندا

استطاع منتخبنا الوطني لكرة الطائرة بقيادة محمد اللقاني المدير الفني للمنتخب، بالحصول على المركز الثاني في بطولة بولندا الدولية الودية، والتي شارك فيها منتخب كرة الطائرة للإستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، والتي تقام في طوكيو باليابانـ وتبدأ منافساتها يوم 23 يوليو الجاري، على أن تنتهي يوم 8 أغسطس المقبل، ويعرض دوت الخليج مشوار منتخب الطائرة في بطولة بولندا الدولية الودية:

مشوار منتخب كرة الطائرة في بطولة بولندا

تمكن منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، من الفوز على منافسه منتخب أذربيجان، في اولى مبارياته في بطولة بولندا الدولية الودية، حيث انتهت المباراة بثلاثية نظيفة لصالح منتخبنا الوطني، ثم حقق الفوز في المباراة الثانية له في البطولة أمام نظيره منتخب النرويج بنتيجة 3/2، قبل أن يخسر من صاحب الأرض منتخب بولندا بثلاثية نظيفة.

قائمة منتخب كرة الطائرة

١- هشام يسري ٢- أشرف اللقاني ٣- أحمد فتحي ٤- أحمد القطب ٥- عبد الرحمن سعودي ٦- محمد عبد المحسن ٧- محمد مجدي الجون ١٦- محمد علي المهدي ٨- أحمد سعيد ٩- عبدالحليم عبو ١٠- مصطفي محمد دبشه ١١- أحمد محمد ضياء ١٢- محمد مصطفي لعبه ١٣- محمد رضا عبد المجيد ١٤ - أحمد عزمي

وانطلقت بعثة منتخب كرة الطائرة فجر الخميس الماضي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع صباحا، إلى بولندا، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية الودية لكرة الطائرة، ضمن استعدادات المنتخبات للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

يذكر أن قائمة بعثة منتخب الطائرة المسافرة التي سافرت إلى بولدندا للمشاركة في بطولة بولندا الدولية الودية، شملت كل من: محمد المهدي رئيس البعثة، ومحمد اللقاني المدير الفني للمنتخب، بالغضافة إلى محمد بخيت المدرب العام للمنتخب، وهاني سمير المحلل التقني، وإيهاب طنطاوي المسئول عن العلاج الطبيعي الخاص باللاعبين، وهاني فكري المدير الإداري بالمنتخب.