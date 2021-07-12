/640227/رئيس-النواب-يهنئ-الشعب-المصري-بعيد-الأضحي-ويرفع-الجلسات-لـ24-يوليو-صور

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري. وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عدد من التشريعات نهائيا والتي سبق الموافقة عليها في مجموعها في وقت سابق. ووجه رئيس البرلمان، قبل رفع الجلسة التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.

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