أحمد العوضي يوافق على مد حالة الطوارئ..ويفوض القيادة السياسية لإتخاذ بشأن سد النهضة «صور»

/640226/أحمد-العوضي-يوافق-على-مد-حالة-الطوارئويفوض-القيادة-السياسية-لإتخاذ-بشأن-سد-النهضة-صور

وافق النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الهيئة البرلمانية ولجنة الدفاع توافقان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب احمد العوضي بشأن حالة الطوارئ

وأشار النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي، إلى أن الأسباب، التي ادت الي فرض حالة الطوارئ فى البلاد، مازالت موجوده، لافتا إلى ضرورة مساعدة القوات المسلحة والشرطة فى إتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لللإرهاب،موضحا الصعوبات التي تواجهها مصر فى كل الاتجاهات الاستراتيجية الشمالية والجنوبية.

سد النهضة

وأعرب النائب أحمد العوضي عن تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن مشكلة سد النهضة للحفاظ والدفاع عن الأمن القومي العربي والمصري، فضلا عن الحفاظ على حقوقنا التاريخية فى مياه النيل،مثمنا دور القيادة السياسية التي تتخذ قرارات حكيمة تصب فى صالح الوطن والأمن القومي.

حالة الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 290 لسنة 2021 بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور أخري تبدأ اعتبارا من الساعه الواحدة من صباح السبت الموافق 24يوليو 2021.