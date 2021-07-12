/640220/قرار-مفاجئ-داخل-معسكر-المنتخب-الأولمبي-قبل-السفر-إلى-طوكيو

فاجأ وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لاعبى المنتخب الأولمبى خلال المعسكر المقام حاليا استعداداً للسفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، حيث خضع جميع اللاعبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء صباح اليوم الإثنين مشحونا في معسكر المنتخب الاولمبي استعدادا للمشاركه في اولمبياد طوكيو، وكانت البداية بالافطار ثم اعقبه محاضرة سريعة للجهاز الفني مع اللاعبين ثم حضر وفد النادو لتوقيع كشف المنشطات المفاجئ على اللاعبين.

وحرص الجهاز الفني علي متابعة لقاء منتخب استراليا امام نيوزيلندا خلال وجودهم في اليابان باعتبار ان منتخب استراليا يقع في نفس مجموعة مصر في الدوره الاولمبية.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، نتيجة المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين.

خاصة أن اللاعبين سيخضعان للعزل الطبى فور وصولهما طوكيو لمدة 3 أيام قبل مخالطة أى منتخبات أخرى وفقا للائحة البطولة وسيتم عمل مسحات يومية لهما للكشف عن فيروس كورونا، فيما حصل أحمد حجازى على اللقاح فى السعودية بينما حصل باقى اللاعبين والجهاز الفنى للمنتخب على اللقاح.

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط