/640215/خلال-72-ساعة-تعرف-على-المستندات-و-الأوراق-والمستندات-المطلوبة-لاستخراج-شهادة-الوفاة

يستكمل موقع وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، في تقديم خدمات إلكترونية متعددة للمواطنين، من أجل تخفيف العبء على المواطنين، والزحام أمام الشبابيك، ويأتي هذا الدور في ظل اتجاه الدولة لتطبيق مبادرة مصر الرقمية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استخراج قيد وفاة إلكترونيا

التفاصيل

وتعد خدمة استخراج قيد وفاة إلكترونيا، من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، وتصل رسوم الحصول على القيد 54 جنيهًا للنسخة الواحدة، مع وجود 12 جنيهًا خدمات توصيل بالبريد، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية.

وتشمل أبرز الخدمات:-

شهادات الميلاد

بطاقة الرقم القومي

القيد العائلي

رخص القيادة

تجديد تراخيص السيارات

سداد الرسوم والملصق الإلكتروني

سداد المخالفات المرورية

شهادة تحركات

جواز السفر

طلب اكتساب الجنسية المصرية

طلب الهجرة

خطابات إلى الجهات الحكومية والخارجية

استعلام عن خدمات الأحوال المدنية صحيفة حالة جنائية

استعلام صحفية حالة جنائية

تجديد تصريح عمل

بدل فاقد تصريح عمل

شهادة مخالصة

استعلام تصاريح العمل

وحرصا من موقع « دوت الخليج» ننشر خلال السطور التالية خطوات استخراج قيد وفاة إلكترونيا.

- الدخول على موقع الوزار من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا - اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين «قيد وفاة»

- إدخال عدد الأشخاص المستفيدين، ثم الضغط على «التالي»

- إدخال بيانات قيد الوفاة المطلوبة، والضغط على «قرأت الإرشادات وموافق على الشروط»، ثم الضغط على «التالي»

- إدخال بيانات مقدم الطلب ثم الضغط على «التالي»

- إدخال الكود الموجود في الصورة والضغط على "إرسال الطلب".

شروط الحصول على الخدمة

1- أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.

2- أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا.

3- كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي.

4_يجرى تسليم الطلب خلال 72 ساعة من إرسال الطلب، وفي حالة عدم وجود مقدم الطلب في مكان الاستلام يتم الاتصال هاتفيا 3 مرات لتحديد موعد آخر، أما في حالة عدم استقبال المكالمة فعلى مقدم الطلب التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية بالعباسية لاستلام الطلب