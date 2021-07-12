صدمة للأهلي قبل نهائي إفريقيا

يغيب أحمد رمضان بيكهام لاعب الظهير الأيمن للنادي الأهلي، وناصر ماهر لاعب الظهير الأيسر للمارد الأحمر، عن مباراة الفريق في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ويعرض دوت الخليج سبب غياب نجمي الأهلي:

سبب غياب ثنائي الأهلي عن مباراة نهائي إفريقيا

ويأتي غياب ثنائي الأهلي عن مباراة فريقهم في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب انضمامهم إلى المعسكر المغلق الذي يقيمه المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، استعدادا لخوض مباريات أولمبياد طوكيو 2021، والتي تنطلق فعالياتها يوم 22 يوليو الجاري وتنتهي يوم 8 أغسطس المقبل.

يلتقي النادي الأهلي مع منافسه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت الموافق 17 من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى المارد الأجمر بالتتويج بالبطولة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي.

قائمة منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

الجدير بالذكر أن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أعلن عن قائمة المنتخب المشاركة في اأولمبياد طوكيو 2021، وتواجد في القائمة ثلاث لاعبين فوق السن وهم، أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد الشناوي، ويرصد دوت الخليج القائمة التي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).