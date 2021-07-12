/640202/ميسي-يهدي-تتويجه-بالكوبا-أمريكا-لدييجو-مارادونا

أهدى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا"، إلى الراحل دييجو ماردونا، بالإضافة إلى عائلته وأصدقائه والمشجعين في جميع انحاء العالم وخاصة أبناء شعبه الأرجنتينين.

رسالة ميسي لمارادونا

قام ليونيل ميسي بإهداء فوزه ببطولة الكوبا أمريكا لصديقه الراحل دييحو ماردونا، وقال البرغوث الأرجنتيني عن ماردونا "من المؤكد أنه يدعمنا أينما كان".

يذكر أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نشر على حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي عبر "انستجرام"، صورة له مع منتخب بلاده بعد الفوز على منتخب البرازيل في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، وكتب عليها: "لقد كانت بطولة رائعة؛ ونعلم أنه ما زال بإمكاننا تحسين العديد من الأمور، لكن الحقيقة هي أن الشباب قدموا كل ما لديهم، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرا من كوني قائدا لهذه المجموعة الرائعة".

تتويج الأرجنتين بالكوبا أمريكا

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على منافسه منتخب البرازيل في المباراة التي جمعت المنتخبين ضم منافسات نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، حيث انتهت المباراة بهدف دون رد لصالح منتخب الألبيسيليتي، وأحرز هدف الفوز لراقصي التانجو أنخيل دي ماريا نجم ريال مدريد سابقا وفريق باريس سان جيرمان حاليا.

توج منتخب الأرجنتين بالبطولة الـ 15 في تاريخه في منافسات بطولة الكوبا أمريكا، حيث غاب راقصي التانجو عن التتويج بتلك البطولة 28 عام.

استطاع البرغوث الأرجنتيني أن يتخلص من عقدة النحس التي لحقت به مع منتخب بلاده، حيث يعد تتويج منتخب الأرجنتين ببطولة الكوبا أمريكا 2021، هي البطولة الأولى للدولي ليونيل ميسي، واستطاع ميسي أن يصل مع منتخب بلاده إلى نهائي بطولة الكوبا أمريكا أربع مرات، حقق الفوز مرة واحده، وخسر الثلاث نهائيات الأخرى، بالإضافة إلى خساراة ميسي لنهائي بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، ويعرض دوت الخليج مشوار تأهل الأرجنتين إلى نهائي البطولة:

مشوار تأهل الأرجنتين إلى نهائي البطولة

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2021”، بعدما استطاع لاعبين راقصي التانجو التغلب على منتخب كولومبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك عن طريق ركلات الترجيح، حيث تألق مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين، في ركلات الترجيح، حيث تصدى لأكثر من كرة من لاعبي منتخب كولومبيا، ليتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام البرازيل.