البرلمان يوافق لوزير البترول على التعاقد مع شركات للبحث والتنقيب

جدة - نرمين السيد - من جانبه أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجهود وزارة البترول فى مجال الاستكشافات والتعاقدات والاتفاقيات الدولية وما تساهم به فى رفع القيمة المضافة للبترول والغاز فى مصر. وقال وكيل البرلمان: هذه الاتفاقيات إضافة واضحة لوزارة البترول، متابعا: تحية لوزارة البترول على كل المجهودات والنجاحات فى الفترة الأخيرة. وأشار أبو العينين، إلى أن هذه الاكتشافات البترولية تمثل أهمية كبيرة فى التسويق لفرص الاستثمار فى مصر، مشيدا كذلك بتجديد الاتفاقيات السابقة. وشدد وكيل مجلس النواب، على أهمية العمل من أجل القيمة المضافة للبترول والغاز الطبيعى، مؤكدا أن جهود وزارة البترول تساهم فى مساندة خزانة الدولة بشكل كبير.

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