عاجل.. البرلمان يبدأ مناقشة مد حالة الطوارئ من 24 يوليو

وشهدت الجلسة اليوم، الإثنين، التصويت النهائى على مشروع قانون النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأيضا تعديلات النائب علاء عابد بشأن اللائحة الداخلية بمجلس النواب، بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
كما شهدت الجلسة أيضا نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشكيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) ميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إنرجين إيجيبت" ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال ادكو الحرية بدلتا النيل.
أيضا مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون إنبرجى (نايل) بى.فى وشركة أى بى أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع-أ) بدلتا النيل.
كما تنظر أيضا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر ومجموعه البنوك الفرنسية.
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