41 اقتراحا برغبة.. جبالى يحيل تقارير النواب إلى لجنة الشكاوى

جدة - نرمين السيد - وأوصى المجلس الحكومة باتخاذ ما يلزم بشأنها، وجاءت هذه التقارير على النحو التالى:

1) وحيد قرقر، بشأن إنشاء مستشفى طوارئ لجراحات اليوم الواحد بمدينة جمصة السياحية – محافظة الدقهلية.

2) أحمد خليل خير الله، بشأن تزويد مستشفى مدينة برج العرب محافظة الإسكندرية بجهاز أشعة مقطعية.

3) إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة إصلاح وتأهيل شبكات التليفون المحمول بمدينتى العريش والشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

4) مروة هاشم، بشأن تغطية الأماكن المحرومة بقرى وتوابع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بخطوط التليفون الأرضى وخدمة الإنترنت.

5) محمد الصمودى، بشأن تركيب تليفونات أرضى وتحسين خدمة الإنترنت وتغيير الكابلات الفيبر، وذلك للمناطق المحرومة فى قرى وعزب مركز دسوق ومطوبس – محافظة كفر الشيخ.

6) محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب بريد مطور بقرية الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

7) أحمد الشريف، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبد القادر – حى العامرية أول – محافظة الإسكندرية، لعمل مكتب بريد نموذجى.

8) محمد يسرى عبادة، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية النجيلة – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.

9) علاء سليمان، بشأن إنشاء مكتب بريد فى قرية نجع عبد الرسول – محافظة أسيوط.

10) محمود حمدى أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية نجع مازن - غرب مركز البلينا – محافظة سوهاج.

11) محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل فرع كبير لصندوق التمويل العقارى بمحافظة أسيوط.

12) جمال الشورى، بشأن تحديد موقف أهالى محافظة مطروح من قانون التصالح لمن قاموا ببناء العقارات بدون ترخيص ودون سند ملكية – محافظة مطروح.

13) أحمد حتة، بشأن استكمال الصرف الصحى بناحية منطقة قلينى فهمى والشوارع المجاورة ببندر مركز مغاغة – محافظة المنيا.

14) أحمد حمدى خطاب، بشأن إقامة محطة معالجة صرف صحى بمنطقة الكنايس ووحدة محلية بولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة على (14) فدانًا المخصصة لذلك.

15) محمود قاسم، بشأن تطوير منطقة (جبل الزيتون) العشوائية الواقعة فى منطقة القبارى – محافظة الإسكندرية.

16) محمود أبو الخير، بشأن تحديد الحيز العمرانى لنجع أبو الخير بأولاد عليو بمركز البلينا – محافظة سوهاج.

17) محمود عبد السميع الشامى، بشأن سرعة فصل الصرف الصحى الوارد من مركز سمنود ومركز المحلة عن الصرف الصناعى بمدينة المحلة ورفع كفاءة محطتى الصرف الصحى بأبو شاهين، الشامى – بمدينة المحلة – محافظة الغربية.

18) أحمد على إبراهيم، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى وعمل شبكات بمناطق (حوض جلال – حوض الطويل بمؤسسة الزكاة) – حى المرج – محافظة القاهرة.

19) سناء السعيد، بشأن إدراج كل توابع القرى بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط، ضمن مبادرة حياة كريمة.

20) محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل موقف للسيارات الأجرة بقرية نجع عبد الرسول التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

21) محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل موقف للسيارات الأجرة بقرية منقباد على حرم ترعة منقباد – محافظة أسيوط.

22) مجدى محمد الأمير، بشأن رصف طريق قرية العصافرة محافظة الدقهلية.

23) فايزة صالح، بشأن إنشاء خط سكة حديد امتدادًا لخط سكة حديد المناشى – القاهرة – إيتاى البارود، يصل إلى مدينة دسوق مرورًا بمدينة شبراخيت - محافظة البحيرة.

24) زكريا حسان، شعبان لطفى، بشأن إعادة رصف الطريق الزراعى الشرقى بداية من مركز أخميم حتى مركز ساقلته – محافظة سوهاج.

25) محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن استكمال طريق الهيشة حتى مصرف الجميزة بطول (1.5كم) مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

26) عبد الباقى تركيا، بشأن استئناف الأعمال بالطريق الحر فى المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر – الزقازيق حتى الطريق الإقليمى عند قرية بنى صالح التابعة لمدينة بلبيس – محافظة الشرقية.

27) غادة على، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بمدينة 6 أكتوبر أمام سوق الجملة – محافظة الجيزة.

28) زينب السلايمى، بشأن توقف القطار المكيف رقم (2009) القادم من أسوان إلى القاهرة بمحطة سكة حديد إسنا – محافظة الأقصر.

29) زكريا حسان، بشأن إحلال وتجديد أعمدة إنارة المنازل واستبدال ورفع كفاءة محاولات الكهرباء بقرى ونجوع مركز أخميم – محافظة سوهاج.

30) أسامة فتحى عبد الرحمن، بشأن إنشاء محطة محولات بقدرة كافية غرب مركز طوخ – محافظة القليوبية.

31) علاء سليمان، بشأن تحويل كابلات الضغط العالى فى مناطق الأربعين وغرب البلد فى محافظة أسيوط إلى كابلات أرضية.

32) عبد الباقى تركيا، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الأسلاك المجلفنة إلى كابلات – محافظة الشرقية.

33) إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر وخاصة مدينة رأس غارب فى شركات الكهرباء التى تعمل بالمحافظة.

34) سناء السعيد، بشأن تخصيص مساحة (13 فدانًا، و13 قيراطًا) بالظهير الصحراوى للوحدة المحلية لقرية بويط مركز ساحل سليم – محافظة أسيوط، لبناء مقابر للمسلمين.

35) عبد المنعم عبد العليم، بشأن مد مستشفى سنورس المركزى محافظة الفيوم ببعض الأجهزة الطبية لحاجة المستشفى إليها.

36) أحمد عبد السلام قورة، بشأن زيادة ميزانية مستشفى سوهاج الجامعى وزيادة عدد أجهزة التنفس بها.

37) وحيد فودة، بشأن توفير مبلغ (50 مليون جنيه) لشراء جهاز إشعاع لمركز الطب النووى لمستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة – محافظة الدقهلية.

38) فايق الزكى المغازى، بشأن تحويل مستشفى بلقاس المركزى إلى مستشفى عام – محافظة الدقهلية.

39) أشرف الشبراوى أبو العلا، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية ميت طريف إلى مركز رعاية أولية – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

40) حمدى عبد الوهاب، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية سيدى دمين – مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.

41) بلال حامد النحال، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية (C.T) وجهاز أشعة (CR) ديجيتال لمستشفى المحمودية، ومستشفى الرحمانية المركزى – محافظة البحيرة.