رتبة «القمصية» لكاهن كنيسة النوبارية فى يوم تدشينها

جدة - نرمين السيد - وسيم القمص الجديد كاهنًا يوم 21 فبراير من عام 2003 لخدمة الأسر المسيحية بمدينة النوبارية، التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.
ودشن قداسة البابا صباح اليوم بالكنيسة ذاتها، أربعة مذابح، وحضن الآب وحامل الأيقونات وأيقونات الكنيسة، ومعموديتها، وذلك فى مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذى تحتفل به الكنيسة اليوم.
شارك قداستَه فى صلوات التدشين والقداس من بعده، إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، ثمانية من الآباء الأساقفة.
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