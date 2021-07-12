التعليم: رصد حالتى غش عن طريق «تهكير» التابلت بامتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - رصد فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالتى غش بامتحانات الثانوية العامة عن طريق تهكير جهاز التابلت، ونشر الامتحان وهما الطالبان "ا. م. ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته لجهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت و"ع. ا. م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته لجهاز محمول.





وذكرت وزارة التربية والتعليم فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الطالبين. ويؤدى اليوم الإثنين طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى عدد 393 ألف و883 طالب وطالبة، ويؤدى طلبة الثانوية العامة "المكفوفين" امتحان مادة اللغة العربية "ورقة ثانية " بإجمالى 255 طالب وطالبة.

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