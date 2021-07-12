أحداث رياضية تنتظرك اليوم الإثنين: انطلاق منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية..الأهلي راحة سلبية ويبدأ التحضير لنهائي إفريقيا..حسام البدري يحدد موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

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تشهد الساحة الرياضية اليوم العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

انطلاق منافسات بطولة العالم للخماسي

تبدأ اليوم الإثنين، فعاليات بطولة الخماسي الحديث للناشئيين والناشئات، والتي تسضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، وتستمر منافسات البطولة ابتداء من اليوم وحتى يوم 18 يوليو الجاري.

تنطلق فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئيين والناشئات، اليوم الإثنين، بتتابع السيدات، ويمثل منتخب مصر للسيدات مجموعتين هما: المجموعة (أ) سلمي أيمن وأميرة قنديل ، بينما يمثل المجموعة (ب) هايا فكري ومايا فكري.

استضافة مصر لبطولة الخماسي الحديث

تسيضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، وتبدأ فعاليات البطولة اليوم الإثنين، بمشاركة 27 دولة من جميع أنحاء العالم، وتقام البطولة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى يوم 18 يوليو الجاري.

مواعيد حميع مباريات البطولة

تتم منافسات البطولة بين 165 لاعب ولاعبة من ضمن الـ 27 دولة المشاركين في البطولة، حيث يشارك في فعاليات البطولة 92 لاعب و 73 لاعبة. تبدأ منافسات البطولة يوم 12 يوليو الجاري بتتابع السيدات، ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وبعد اننتهاء تصفيات السيدات والرجال، تبدأ منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تبدأ فعاليات نصف نهائي بطولة السيدات يوم 14 يوليو، ثم تليها فعاليات نصف نهائي بطولة الرجال يوم 15 يوليو، وبعد حسم المتأهلين إلى نهائي البطولتين السيدات والرجال، تبدأ منافسات نهائي البطولة للسيدات يوم 16 يوليو، ثم تليها مباشرة منافسات نهائي بطولة الرجال يوم 17 يوليو، ثم يشهد يوم 18 يوليو(اليوم الأخير)، ختام فعاليات البطولة، حيث يشهد ذلك اليوم تتابع المختلط.

حسام البدري يحدد موعد انطلاق معسكر منتخب مصر القادم

قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 29 أغسطس المقبل استعداداً لخوض مباريات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

يأتى ذلك بعد تأكيدات اتحاد الكرة لحسام البدرى أن الدورى سينتهى يوم 26 أغسطس المقبل، لذلك فضل المدير الفنى منح اللاعبين قسطا من الراحة لمدة 3 أيام قبل الانتظام فى المعسكر خاصة وأنه تم ضغط مباريات الدورى المتبقية وتحديدا للأهلى والزمالك.

الأهلي راحة سلبية اليوم

حصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح راحة للاعبين لمدة 24 ساهة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى المغرب وبدء التحضير لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، لاسيما أن الجهاز الفني اختار السفر إلى المغرب مبكرا للتعود على الأجواء في بلاد الأطلسي قبل خوض النهائي الأفريقي.