شكري يناقش مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات سياسة الاتحاد التنموية تجاه...

عقد وزيرالخارجية ‫سامح شكري، اليوم، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لقاءاً مع ‫جوتا أوربيلينين مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الجانبين ناقشا فرص التعاون المتبادل، وسياسة الاتحاد الأوروبي التنموية تجاه مصر. ووصف المتحدث الرسمي الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى بأنها "شراكة ممتدة بين الجانبين". ويقوم وزير الخارجية ‫سامح شكري حاليا بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من السيد الرئيس #عبدالفتاح_السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

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