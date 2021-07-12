بناء قدرات الشباب فى مصر برعاية صناع الخير وIBM

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة IBM بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير للتنمية" مبادرة IBM Skills Build التعليمية فى مصر، والتى تأتى تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.





ويهدف البرنامج إلى بناء المهارات والخبرات اللازمة للشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحديث من خلال التركيز على 4 محاور أساسية وهى (التكنولوجيات الحديثة – ريادة الأعمال – المهارات الاحترافية – أساليب التفكير وحل المشكلات) مع نشر الوعى بأهمية التعليم التكنولوجى، ومنح المشاركين فى البرنامج الفرصة للاستفادة من منصة IBM Skills Build التعليمية مجاناً لتنمية مهاراتهم والحصول على شهادات معتمدة.

وتطلق شركة IBM هذه المبادرة دعماً لمجهودات الدولة لتطوير الكوادر البشرية ودعم عملية التحول الرقمى من خلال تأهيل الشباب المصرى بالمهارات الأساسية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى وتعزيز مكانة مصر عالمياً فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويتم إطلاق تلك المبادرة فى مصر بالتزامن مع إطلاقها فى العديد من الدول الإفريقية ومن ضمنها المغرب وكينيا وجنوب إفريقيا بهدف تأهيل وتطوير مهارات الشباب الإفريقى.

من جانبه، قال المهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM مصر: "يسرنا التعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى لتمكين الشباب المصرى من خلال مبادرة IBM Skills Build وتوفير فرص تعليمية متخصصة للشباب فى مجالات الأمن السيبرانى، الحوسبة السحابية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وغيرها من التكنولوجيات المتطورة".

وأضاف أن هذه المبادرة تأتى استكمالاً لمبادرات شركة IBM لتوفير التعليم والتدريب المتطور من واقع مسؤوليتها المجتمعية لتأهيلها الكوادر البشرية وإعدادها لسوق العمل الحديث.