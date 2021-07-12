العلاقة بين الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتى.. فى مؤتمر «إعلام القاهرة»

جدة - نرمين السيد - وأوضح الخبراء أنه رغم تعدد التشريعات والمواثيق الدولية، والتحذيرات التى تمنع تداول المعلومات السرية، إلا أن عمليات الاستباحة من قبل بعض شركات الإنترنت سمحت بانتهاك الخصوصية الرقمية، مطالبين وسائل الإعلام برصد تلك الانتهاكت وتوعية الجمهور بها.

ما تقدم كان ثمار حلقة نقاشية بعنوان "الإعلام الرقمى والأمن المعلوماتى"، ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة الـ 26، المنعقد يومى 11 و12 يوليو تحت عنوان "الإعلام الرقمى والإعلام التقليدى: مسارات للتكامل والمنافسة".

ترأس الحلقة النقاشية الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وافتتحتها الدكتورة وسام نصر، وكيل كلية الإعلام لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

الثورة الرقمية خلقت فجوات اجتماعية واقتصادية

قالت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن هناك مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بربط الإعلام بالرقمنة، فمن المفترض أن يحقق الإعلام الرقمى ديمقراطية فى الوصول إلى المعلومة، ويسمح بتدفق المعلومات فى كافة المجتمعات وتداولها بشكل حر، ولكن الأمر يختلف على أرض الواقع إذ أن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه الإعلام الرقمى، وهى أن التكنولوجيا غيرت من سلوكيات المجتمع وخلقت ما يسمى بالمجتمع "التكنواجتماعى"، كما أن قصور البنية التحتية يمثل تحديا آخر، هذا إلى جانب ظهور ما يعرف بالفجوة الرقمية ما بين الدول الغنية التى يتمتع مواطنيها بكافة أشكال المعلوماتية على عكس غيرها من الدول المحرومة من ذلك، وأشارت إلى أن هناك سيطرة للحكومات ورأس المال على الإعلام لصالح أيديولوجية السوق.

التشريعات الدستورية بحاجة إلى تفعيل

فيما ذكر الدكتور حسن عماد مكاوى، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، أن حق المواطن فى المعرفة هو جوهر العمل الإعلامى، فالإعلام التقليدى يوفر المعلومة من خلال جهات أو مصادر يمكن محاسبتها، أما الإعلام الرقمى فأتاح المعلومات بشكل كبير وقلت السيطرة على مصادر المعلومات ومن هنا ظهر ما يعرف بأمن المعلومات.

واستعرض مكاوى عددا من القوانين الخاصة بأمن المعلومات فى الدستور المصرى؛ ليثير إشكالية إننا لا نزال بحاجة إلى المزيد من التشريعات الخاصة بأمن المعلومات التى تكفل حرية الوصول للمعلومة وتداولها.

حماية أمن المعلومات يتطلب نضجا فى تصنيفها

وشاركه فى الرأى الدكتور محمد حجازى، استشارى تشريعات التحول الرقمى والابتكار والملكية الفكرية، والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إذ أوضح أن حماية بيانات المواطنين فى البيئة الرقمية بات ضرورة ولا نقصد بالبيانات الاسم والرقم فحسب، بينما سلوك تصفحه لتلك الوسائل الرقمية، فوضعت مجموعة من الالتزامات الخاصة بأخطار المواطن قبل الحصول على أى بيانات خاصة به، ولكن هذا لا يزال غير كاف فلا نزال بحاجة إلى المزيد من التشريعات الخاصة بأمن المعلومات.

أما فيما يتعلق بقانون تداول المعلومات فهناك العديد من التشريعات التى تنص على سرية البيانات والمعلومات، لذا لا بد من وجود تصنيف للبيانات ما بين المتاحة، والمتاحة بحدود، وغير المتاحة، ولكننا ما نزال نحتاج إلى وقت من أجل صدور تشريعات تضمن تداول المعلومات.

القوانين الدقيقة هى الحل

جاءت المداخلة من الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير الأمن السيبرانى فى الاتحاد الدولى للاتصالات، ورئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، قائلًا إنه فى أوروبا هناك تناغم فى القوانين كما أن الأمور أكثر تحديدًا ووضوحًا، أما فى مصر فهناك تضارب فى القوانين، فهناك مواد تنص على عدم مخالفة العادات والتقاليد، ومع ذلك لا نعرف ما هى حدود تلك العادات والتقاليد، وطبيعة الإعلام الرقمى وسرعة الوصول أضعف التحقق من المعلومة ففى العالم الرقمى التحقق من المعلومة بات يشكل صعوبة كبيرة.

أمن المعلومات يمثل أمن الدول

التقطت أطراف الحديث الدكتورة حنان يوسف، عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، مشيرة إلى أن الأمن المعلوماتى يعنى التدابير اللازمة لحماية أمن المواطن، وكذلك أمن الدولة، وهى حالة فنية بحتة لا تقتصر على مجموعة من البرامج الخاصة بحماية البيانات والمعلومات، بينما تتطلب ضرورة الدمج ما بين الجانب التقنى والجانب التوعوى، وطالبت بالمزيد من الدورات التدريبية حول تنمية الوعى التقنى وليس السلوكى فحسب، واتفق معها فى ذلك المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات.

فيما أشارت الدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن التكنولوجيا ليست خيرًا خالصًا وليست شرًا خالصًا، بل أن لها العديد من المشكلات ومن أهمها اختراق حقوق الملكية الفكرية التى تضيع مع الإعلام الرقمى.

أمن المعلومات واختراق الخصوصية

أوضح المهندس أحمد أنس، خبير أمن المعلومات أن هناك حدا فاصلا ما بين الخصوصية وأمن المعلومات، فاختراق منصة إعلامية بات أمر سهل للغاية خصوصًا فى الأوقات الحساسة وذلك يؤثر بشكل كبير على الأمن القومى، وبشكل عام نصح أنس بضرورة رفع الوعى الأمنى للمواطن لأن أمن المعلومات قادر على تغيير مستقبل وطن كامل.

وقالت الدكتورة سهام نصار، الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، إنه على الرغم من التطور التكنولوجى الحادث الآن والذى استفدنا منه جميعًا كإعلاميين إلا أن مجال أمن المعلومات لابد أن يُدرس فى جميع المستويات التعليمية لأنه يُؤثر على العمل الصحفى ومن السهل الحصول على بيانات الصحفيين ومعلومات مصادرهم وتداولها مما يشكل خطورة على الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية، ويعيق حرية تداول المعلومة.

وأوضح الدكتور محمد سعد إبراهيم، عميد المعهد العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، أنه رغم تعدد التشريعات والمواثيق الدولية، والتحذيرات التى تمنع تداول المعلومات السرية، إلا أن عمليات الاستباحة من قبل بعض شركات الإنترنت والأعمال المخابراتية سمحت بانتهاك الخصوصية الرقمية، فلابد للإعلام من أن يرصد تلك الأشكال الانتهاكية ويُوعى الجمهور بها.

وعقبت على ذلك الدكتورة إيمان حسنى، أستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ومقرر الجلسة، بأن ما هو آمن الآن قد لا يكون آمن غدًا لذا فنحن نحتاج إلى المزيد والمزيد من البحث العلمى.