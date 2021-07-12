صور.. مؤتمر إعلام القاهرة: الدراسات العربية كانت تقليدية

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة راجية قنديل، الأستاذة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالجهد المبذول فى إعداد البحوث التى عرضت خلال الجلسة، مطالبة الباحثين باستخدام برامج للوصف والرصد للواقع الرقمى، وتوفير جهودهم لعملية التحليل والتفسير.





جاء ذلك فى تعقيبها على الجلسة السابعة، التى انعقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة العلمى الدولى السادس والعشرين تحت عنوان "الإعلام الرقمى والإعلام التقليدى: مسارات للتكامل والمنافسة"، والذى يناقش عددًا من القضايا فى صناعة الإعلام، من خلال العديد من الدراسات العلمية والحلقات النقاشية التى تبحث فى تقنيات الإعلام الرقمى والتأثيرات المتبادلة بينها وبين وسائط الإعلام التقليدى.

وأشارت إلى أن التطور المتسارع فى النظريات الإعلامية يفرض على الباحثين تطوير اختيار النظريات المستخدمة فى دراساتهم، مطالبة الباحثين بتدقيق بناء مقاييسهم المستخدمة فى قياس الظواهر البحثية.

وتضمنت الجلسة عددا من الأبحاث العلمية المتنوعة والتى تناولت: استخدام الشباب للإعلام الرقمى، ونظريات الإعلام بين القديم والجديد، وغيرها، وغلب على الدراسات أنها من المستوى الثانى.

وخلصت دراسة الباحثة منال أبو الحسن، أستاذة بكلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6 أكتوبر، إلى أن الدراسات العربية كانت تقليدية بعكس الدراسات الأجنبية التى امتازت بحداثتها وتنوعها، بالإضافة إلى وجود العديد من الدراسات المتشابهة مع اختلاف المصطلحات فى الدراسات العربية.

وأكدت دراسة الباحثتين مها الطرابيشى ومارى حبيب، الأستاذتان بجامعة العلوم الحديثة والآداب، أن مفهوم التحول الذى طرأ على وسائل الإعلام التقليدية، عملية حتمية، وتطور طبيعى لوسائل الإعلام التقليدية إلى الإعلام إلالكترونى.

وأشارت الدكتورة سماح المحمدى، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى أن دراستها ليست بالجديدة من نوعها وإنما هى دمج لجميع الدراسات التى تناولت موضوع الإعلام وجائحة كورونا، والتى تضمنت دور وسائل الإعلام فى التوعية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى الدراسات التى اعتمدت على دور الحكومة وتصديها للجائحة، وتأثير الجائحة على الجانب النفسى للأفراد.

وخلصت دراسة الدكتور إبراهيم حسن، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام جامعة فاروس، إلى ضرورة أخذ الباحثين للإطار النظرى، بالإضافة إلى الاهتمام بالدراسات البيئية، وتشجيع البرامج المشتركة مع الجامعات الأجنبية.

وأضاف الدكتور سعيد حامد، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام كلية الخوارزمى الدولية بالإمارات، أنه توجد علاقة ارتباطية بين دوافع اعتماد المبحوثين على وسائل التواصل الاجتماعى فى تنمية مهاراتهم فى الجانب الإعلامى وأشكال تفاعلهم على وسائل التواصل الاجتماعى فى تنمية مهاراتهم للجانب الإعلامى مع المحتوى التدريبى التعليمى المنشور عبر الإنترنت.

وأكدت دراسة الباحثة أفنان طلعت، مدرسة الصحافة بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، وجود علاقة ارتباطية بين كثافة التعرض لمقاطع الفيديو التى تتناول أزمة كورونا على شبكة الإنترنت واتجاهات الجمهور نحو تلك الأزمة.