/640187/كله-متأمن-التعليم-تنفي-تسريب-امتحان-اللغة-الاجنبية-الثانية

تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ما تم تداوله من صور لامتحانات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ليس له علاقة بالامتحانات نهائيًا.

نفي تسريب الامتحان

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤن المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم تابعت حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتبين أن ما تم تداوله ونشره عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعى غير صحيح، ولا علاقة له بأي صلة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.

الوزارة تناشد الطلاب

هذا وناشدت وزارة التربية والتعليم الطلاب، عدم التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب الامتحان لأنها تقوم بالنصب عليهم، مؤكدة أن الامتحانات مؤمنة تماما.

ووصلت أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة بمادة اللغة الأجنبية الثانية، صباح اليوم، إلى اللجان تحت حراسة مشددة، ويتولى رئيس اللجنة استلام وفتح مظاريف الأسئلة.