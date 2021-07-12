/640179/نانسي-نعيم-تتقدم-بطلب-إحاطة-لإنقاذ-١٠٠-الف-طالب-في-الثانوية-العامه-بالنظام-القديم

تقدمت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن تنسيق الطلاب للصف الثالث الثانوي من دفعة ٢٠١٩ _ ٢٠٢٠ المرحلين مع النظام الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وعمل تنسيق بنسبة مئوية تناسب مع العدد الإجمالي للدفعتين .

وقالت نانسي نعيم عضو مجلس النواب:” أنه في ظل تواجد عدد ١٠٠ الف طالب بتقييم من النظام القديم تزامنا مع قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير وتطبيق نظام الثانويه العامه الجديد وإدخال التابلت والبابل شيت هذا العام نجد أنهم مرو بتحديات وصعاب لهذا العام لم يتعرض لها طلاب النظام القديم”.

وتابعت:” مما سيؤدي لعدم تكافؤ الفرص وتزاحم طلاب النظام القديم مع النظام الجديد والذين قد حصلوا علي درجات مرتفعه بحكم انهم لم يجتازوا التجديد بمنظومه الثانوية العامة وقد قرروا قسمه السنه الي اثنين وعليه ستكون المحصلة لدرجاتهم اعلي بكثير من طلاب الدفعه الجديدة البالغ عددهم ٦٨٩ الف و ٣٨٧ طالب وطالبه لذا اقترح عمل تنسيق منفصل ومختلف عن الدفعه الجديدة”.