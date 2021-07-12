/640178/حسام-البدري-يحدد-موعد-انطلاق-معسكر-منتخب-مصر-القادم

قرر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 29 أغسطس المقبل استعداداً لخوض مباريات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يأتى ذلك بعد تأكيدات اتحاد الكرة لحسام البدرى أن الدورى سينتهى يوم 26 أغسطس المقبل، لذلك فضل المدير الفنى منح اللاعبين قسطا من الراحة لمدة 3 أيام قبل الانتظام فى المعسكر خاصة وأنه تم ضغط مباريات الدورى المتبقية وتحديدا للأهلى والزمالك.

كما استقر حسام البدرى على اعتماد طريقة 4 - 3 - 3 فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات انجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.

وكشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول عن اتفاقه مع نجوم المنتخب على أن يرتدى محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى شارة كابتن الفراعنة فى المرحلة المقبلة، وترحيب جميع اللاعبين بذلك قبل إعلان القرار.

وعقد أمس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول في حضور محمد بركات مدير المنتخب وذلك بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية.

وتناول الاجتماع الإطلاع علي كافه التصورات ومناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة والمتعلقة بالأمور التنظيمية لمعسكر المنتخب المقبل وبحث السيناريوهات المطروحة لاختيار الموعد الأمثل لبدء فترة التحضير لمواجهة منتخبي انجولا والجابون في بداية مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر .

واستعرض المدير الفني الارتباطات الخاصة باللاعبين سواء المحترفين أو المحليين لإمكانية إقامة معسكر

بمجموعة المحليين قبل بدء فترة الأجندة الدولية في ضوء حرص رئيس الاتحاد على مراعاة ظروف المنتخب وترك مساحة تسمح بإقامة معسكر للمنتخب قبل موعد بدء الأجندة بمشاركة اللاعبين المحليين.

وأشاد حسام البدري بموقف اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب معربا عن ارتياحه الشديد بحجم المجهود الذي يبذل في سبيل تهيئة المناخ اللازم للمنتخب لمحاولة التغلب على الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية

وكان حسام البدري قد عقد اجتماعا منفردا مع مدير المنتخب محمد بركات للاستقرار على تنظيم المعسكر والذي سيتخلله رحلة سفر إلى الجابون بجانب خوض اللقاء الأول بالقاهرة أمام منتخب انجولا وتناول الاجتماع موقف ومواعيد المحترفين.