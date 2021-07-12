/640177/تشيع-جثمان-شقيق-رامي-صبري-من-مسجد-الشرطة-عقب-صلاة-الظهر

تقام صلاة الجنازة ،اليوم، على روح كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم دفن بمقابر باب الوزير بصلاح سالم.

دوت الخليج يكشف تفاصيل جنازة كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري.

وفاة شقيق رامي صبري

لقى شقيق رامي صبري مصرعه، إثر غرقه في مياه ترعة المريوطية، وتبين من تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفى هو كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري.

وأفاد مصدر أمني بعد التحقيقات في واقعة وفاة كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، أنه لقي حتفه غرقًا في ترعة المريوطية، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين.

رامي صبري ينعي شقيقه

ونعى المطرب رامي صبري شقيقه كريم صبري، داعيًا الله أن يرحمه ويغفر له.

ونشر رامي صبري بحسابه الشخصي على «انستجرام» صورة شقيقه الراحل وعلق عليها: "توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفر له".

أغنية «أنتي بتهزري» لرامي صبري

ومن ناحية أخرى طرح رامي صبري مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "انتي بتهزري"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من ألحان شادى حسن، وتوزيع جلال الحمداوي، وكلمات تامر حسين.

وسبق ورج للأغنية إذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام» بوستر الأغنية وعلق عليها قائلًا: "أغنيتي الجديدية.. قريبًا في 2021".