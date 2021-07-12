أخرهم انتحار شقيقه..أزمات واجهت الفنان رامي صبري

/640175/أخرهم-انتحار-شقيقهأزمات-واجهت-الفنان-رامي-صبري

تعرض الفنان رامي صبري للعديد من الأزمات منذ ظهوره على الساحة الفنية بسبب تشابهه الكبير مع الفنان الكبير عمرو دياب سواء في نبرة صوته الغنائية أو في تقليد حركاته، لذا مسيرته الفنية كانت مليئة بالمتاعب والمطبات الذي نجح في تخطيها والوصول للنجومية.

دوت الخليج يكشف محطات في حياة الفنان رامي صبري

بدأت أزمات رامي صبري تخلتلج حياته منذ أن بدأ صوته يصل للعديد من الجمهور، حيث انتقده البعض في بداية مسيرته لمحاولته في السير على خطى عمرو دياب وأجزم البعض على عدم نجاحه أبدا، خاصة في وجود العديد من الجمهور في مصر والعالم الذين غضبوا من أجل مثلهم الأعلى عمرو دياب، واكن استطاع رامي صبري تخطي تلك الأزمة وتكوين جمهور قوي يتصدى له في جميع أزماته.

رامي صبري يهاجم الفيشاوي ويصفه بالمجنون

كان من بين الأشخاص الذين وجدوا أن صبري يشابه نفسه بعمرو دياب أحد زملائه في الوسط الفني وهو الفنان أحمد الفيشاوي اذ أنه صرح في أحد البرامج بأن رامي صبري مهووس بتقليد عمرو دياب، ليرد عليه صبري واصفا الفيشاوي ب "المجنون" كما ذكر أنه على معرفة بالفنان أحمد الفيشاوي على المستوى الشخصي، لكنهما ليسا صديقين، مضيفًا أن الفيشاوي كشباب المعادي هذه الفترة "لاسع شوية".

رامي صبري يشن هجوما حادا على عمرو دياب بسبب غيرته منه

أشعل الفنان رامي صبري أزمة عنيفة، بعد أن اتهم الملحن عزيز الشافعي، بخطف أغنية «شكرا» منه، ومنحها للفنان عمرو دياب لطرحها في البومه الأخير «يا أنا يا لأ»، ليعاود تكرار نفس الأمر الذى افتعله من قبل في أغنية «زي مانتي» التي لحنها وكتبها «الشافعي» وطرحها «دياب» في ألبومه السابق «سهران».

فنشر رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب: “ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي ياخد أغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي بتاعي، وهي أغنية شكرا كده للي سبنا، وأغنيه زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى”.

عزيز الشافعي يهاجم رامي صبري

وانفجر تامر حسين في وجه رامي صبري ليرد عليه في الاتهام الذي وجهه له وأصدرقائلا: “أولاً ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم (عمرو دياب) فى جُملة مفيدة؟ إيه الغرض، ثانياً... توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها يعنى ليه الكلام ده، مكنش فى أول يوم مثلاً؟ ده لو فعلاً الكلام على حق، ثالثاً... اللى اتعلمته ومن أدبيات المهنة، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات”.

وأضاف: “يعنى إيه؟ يعنى نبارك لبعض نهنى بعض مش نتهم الناس فى عز نجاحهم بالباطل، لما أى مُطرب فى الدنيا بتعجبه أغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الاستغلال) للمطرب، وطالما ماحصلتش الخطوة دى من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين اختيار الأفضل وارد جداً تسمع مطرب زميل أغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية ما يتخيلش نجاحها ده اللى بيفرق مطرب عن مُطرب فى سُرعة اتخاذ القرار أنا شايف أن فيه تجنى على حق المُلحن عزيز الشافعى أدبياً ومعنوياً، دى شهادة حق ومش شايف تماماً أى داعى يسمح بالكلام والصراعات دى، وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها فى العلن، عيب فيه خصوصيات ما يصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل أكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها، واحنا (أصحاب الحق) وربنا يهدى، وأخيراً ياما ناس سمعت أغانى من سنة وسنتين ومكنش ليهم”.

أيمن بهجت قمر يطالب بمقاضاة رامي صبري لسرقته أغنية عمرو دياب

وهاجم السيناريست أيمن بهجت قمر الفنان رامي صبري بسبب إعادة غناء أغنية عمرو دياب “شكرا” بتوزيع وألحان جديدة وهو ماعتبره الأول سرقة، فكتب: “هو ازاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته، أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي يرفعوا قضية تعويض، أغانينا مش مشاع لأى حد في دماغه حسابات بيصفيها، لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه.. لازم وقفه مع المصنفات الفنيه ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع.. هي مش سويقة”.

انتهت تلك الأزمة بتعاون تامر حسين مع رامي صبري في طرح أحدث أغانيه بعنوان “انتي بتهزري” وهي من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن، وتوزيع المغربي جلال الحمداوي ليعن حسين بذلك تصالحهم بعد سوء التفاهم الذي حدث بينهم بسبب أغنية “شكرا”.

وفاة شقيق رامي صبري

وكانت أخر أزمات رامي صبري حديثا بعدما علم مساء أمس بوفاة شقيقه الفنان كريم صبري، وكشفت التحريات أنه كان يعاني من إدمان المود المخدرة، ووالده قام أمس بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج. وأضافت التحريات أن المتوفى هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتم إخطار أسرته.