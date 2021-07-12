/640171/اتصالات-مصر-اعرف-اكتر-عن-عرض-الصيف-من-Etisalat

بدأ فصل الصيف وبدأت شركة اتصالات مصر بتقديم عروضها المغرية والتي تتيح لعملاء اتصالات إذا اشتركوا في أي من باقات كونكت أو كونكت X أو سوبر كونكت بالدقيقة، وحكاية او دماغ تانية هنحصل علي ضعف الباقة.

دوت الخليج عرض الصيف من اتصالات مصر عند تجديد باقات اتصالات يحصل العميل على 50٪ باقة اضافية وإذا كان التجديد عن طريق My Etisalat يحصل العميل على ضعف الباقة انترنت زيادة. الاشتراك في عرض الصيف من اتصالات للاستمتاع بعرض الصيف من اتصالات يجب الاشتراك في العرض من خلال #2021* او من خلال تطبيق My Etisalat قبل الاشتراك أو تجديد باقة الانترنت نظام خطك (والعرض غير ساري علي باقة كونكت 20) كما أن العرض الصيف من اتصالات يمنح العميل ميجابايتس العرض وهي متاحة لمدة 7 أيام للباقات والأنظمة الشهرية ومتاحة لمدة يوم لباقة سوبر كونكت بالدقيقة".

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