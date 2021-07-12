/640170/مشوارك-سعيد-كثافات-مرورية-بشوارع-القاهرة-والجيزة-بمعدلات-سير-تصل-لـ60

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى اليوم الاثنين، كثافات مرورية متوسطة، على أغلب المحاور والميادين، بمعدلات سير تصل إلى 60%، تزامنًا مع الذروة الصباحية، وسط انتشار رجال المرور؛ لمتابعة الحالة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية اليوم الإثنين

القاهرة

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه المنيب، وأعلى مناطق دار السلام باتجاه الأوتوستراد، وكذلك الأمر بمناطق السلام باتجاه طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وشهد محور 26 يوليو، كثافات مرورية أعلى مناطق المنصورية بالاتجاهين، فيما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات متوسطة للقادم من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس، وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على طريق السويس الصحراوي بمناطق الكارتة بالاتجاهين.

كثافات مرورية

واستقرت الحركة على طريق الإسكندرية الصحراوي، والكريمات الصحراوي الشرقي، ومحور روض الفرج، وشبرا - بنها الحر، والواحات، وبلبيس الصحراوي، والدائري الإقليمي، وكذلك على طريق الكورنيش بمناطق البحر الأعظم، وشارع النيل السياحي، والعجوزة، بينما تشهد مناطق إمبابة بطئا في حركة السير.

وتشهد مناطق القومية العربية بعض الكثافات، بينما انتظمت حركة المرور في شوارع أحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبد العزيز، وسيولة بمناطق الدقي مع وجود بطء في حركة السير أعلى كوبري ثروت.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها لتحقيق السيولة والأمن المروري؛ حفاظًا على سلامة الجميع، ونفذت حملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.