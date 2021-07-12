/640168/لاعبين-يعوضون-رحيل-فرجاني-ساسي-في-الزمالك

مع توقف الدوري المصري الممتاز بسبب التوقف الدولي وانضمام عدد من اللاعبين لمنتخبات بلادهم، تفجرت مفاجأة قوية تخص نادي الزمالك، وهي أن فرجاني ساسي اقترب وبشدة من الدوري القطري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كانت هناك حالة من الجدل في يناير الماضي سببها ملف تجديد ساسي مع الزمالك، وانتهى سوق الانتقالات الشتوي ولم يجدد اللاعب مع الفريق.

هدأت الأمور لبعض الأشهر قبل أن تظهرالأزمة من جديد، وذلك بعد إشارة عدد من التقارير إلى أن اللاعب قد اتفق بالفعل مع أحد أندية الدوري القطري، وأنه انضم لمعسكر المنتخب التونسي ولن يعود للقاهرة، فهل يرحل ساسي من الزمالك.

يصبح إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض، من أهم اللاعبين الذين يصلحون لخلافة فرجاني ساسي في وسط ملعب الفريق، خاصة وأنه شارك في نفس المركز، حين كان اللاعب التونسي موقوف لمدة 4 مباريات على خلفية احتجاجه الغير لائق على الحكم أمين عمر خلال مواجهة المصري، وأحرز إمام عاشور في هذه الفترة ثلاثة أهداف

ويأتي يوسف أوباما من أهم اللاعبين الذي يمكن للفرنسي باتريس كارتيرون، الاعتماد عليهم في نفس مركز فرجاني ساسي، خاصة وأنه لعب في مركز خط الوسط المدافع في العديد من المباريات الماضية، أهما مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية في النسخة قبل الماضية والتي حقق الأبيض لقبها.

ويأتي أحمد سيد زيزو، خيار مميز للمدير الفني الفرنسي، خاصة وأنه لاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر ووسط الملعب، ويعتمد عليه كارتيرون كثيرا في هذه المراكز خلال المباريات الماضية

ويعد محمود عبدالعزيز، الأقرب للمشاركة في المباريات المقبلة، بدلا من فرجاني ساسي، خاصة وأنه في نفس مركزه، ولكنه لم يشارك كثيرا هذا الموسم، في ظل عودتهم من الإصابة مؤخرا بقطع في الرباط الصليبي، وظهر في المباريات بديلا اتحاد الكرة

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:-

الجولة الـ28 الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.

الجولة الـ29 الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30 الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ 31 الزمالك و وادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً.

الجولة الـ33 الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة.

الجولة الـ34 الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت.