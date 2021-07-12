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انت الان تتابع تفاصيل خبر معاش تكافل وكرامة 2021 وكيف يمكن الاشتراك فيه وما هي موانع الصرف ؟ والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - معاش تكافل وكرامة هو من أحد برامج التحويلات النقدية التي أعلنت الحكومة لمساعدة فئات وفق شروط محددة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف فئة كبار السن ومحدودي الدخل والأسر التي يوجد لديها أولاد بمراحل التعليم المختلفة ودخلهم الشهري محدود وأيضاً الفئات الخاصة من ذوي الإعاقات الجسدية أو الذهنية وبحاجة إلى علاج ومصروفات.
كيف يمكن الاشتراك في معاش تكافل وكرامة والتقديم فيه ؟
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الإلكتروني لها أنه يمك ؟ن لكل الفئات التي تحتاج إلى التحويلات النقدية وتنطبق عليهم الشروط الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، التقدم إلى أحد فروع الوزارة المنتشرة في محافظات مصر وتقديم الأوراق والمستندات للحصول على معاش تكافل وكرامة.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة
حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة للحصول على الدعم المادي من تكافل وكرامة منذ بداية انطلاقه، وأعلنت عن الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين للحصول عليه لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة من المواطنين في مصر ومن أهم الشروط التي تم الإعلان عنها هي:
- يجب ألا يكون المتقدم يعمل في أي من القطاعين العام أو الخاص بأجر تأميني يتعدى الأربعمائة جنيه أو أن يكون له دخل من المعاش التأميني أو مساعدات ضمانية أخرى.
- لابد وأن يكون لدى الأسرة التي ترغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة أطفال حتى سن الثمانية عشر في مراحل التعليم المختلفة.
- كبار السن المتقدمين يجب أن يبدأ عمرهم من 65 عاماً أو من لديه عجز أو مرض يعجزه عن العمل.
موانع صرف معاش تكافل وكرامة
وضعت وزارة التضامن موانع لصرف تكافل وكرامة، ويقصد بها أن يكون لدى المتقدم أملاك تدر عليه عائداً مادي وموانع الصرف هي:
- ملكية نصف فدان أو أكثر من الأراضي الزراعية.
- تأجير فدان زراعي فأكثر.
- ملكية عقار أو أكثر ويستثنى محل السكن.
- ملكية أحد المحال التجارية سواء مسجلة أم غير مسجلة.
- امتلاك ثلاثة رؤوس مواشي أو أكثر بغرض التجارة بداية.
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