في مثل هذا اليوم.. توقيع اتفاق إنشاء أول خط سكة حديد بين...

تم توقيع اتفاق إنشاء أول خط سكة حديد بين القاهرة والإسكندرية، وكان ذلك في الثاني عشر من يوليو من عام 1851، والذي شهد توقيع إتفاقيه بين كل من ستيفان بك بالنيابة عن عباس باشا (عباس حلمي الأول) الحاكم المصري آنذاك، وبين بورثويك بالنيابة عن روبرت استيفنسن ، لإنشاء خط سكك حديدي يربط بين القاهرة والإسكندرية.

ويعتبر عبد الله الإنكليزي باشا أول من تولى إدارة مرفق السكة الحديد عبر تاريخها، وكان ذلك في عام 1853.

وتُعد تلك الخطوة نواة امتدت من خلالها خطوط السكك الحديدية عبر محافظات مصر جنوبًا وشمالاً، شرقًا وغربًا، هدفت في مهدها لنقل المسافرين، من خلال وسيلة نقل سريعة آمنة ممهدة طرقها، لكنها ومع التطوّر أضحت قاطرة تجر عجلة التنمية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي جعلها محط اهتمام وأولوية قصوى في سبيل التطوير الشامل الذي ترعاه وتنتهجه القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، من أجل تحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع كفاءة وجودة مرفق السكك الحديدية بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة من شأنها رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث كامل لأسطول وحداتها المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ المرفق العريق .