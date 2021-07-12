113 طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الاستاتيكا

جدة - نرمين السيد - وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الثانوية الأزهرية، يوم 1 أغسطس، على أن تنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، منهم 63 ألفًا و765 طالبًا، 49 ألفًا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة مقسمين 42 ألفا و730 طالبًا، و32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا و719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفًا و35 طالبًا، و17 ألفًا و784 طالبة.​