/640169/مكان-حملة-بنك-مصر-الترويجية-في-الخانكة-اليوم

انتقلت حملة بنك مصر الترويجية والتي تحمل شعار "بنك مصر معاك في أي وقت.. في أي مكان"، من مطقة الشارع الجديد في منطقة الخانكة ليكون هناك مكان جديد حملة بنك مصر الترويجية في الخانكة .

دوت الخليج مكان حملة بنك مصر الترويجية في الخانكة الجديد وتقام اليوم الاثنين حملة بنك مصر الترويجية "بنك مصر معاك في أي وقت.. في أي مكان"، والتي نتواجد معكم اليوم الاثنين 12 يوليو في ميدان المثلث- منطقة الخانكة . موعد حملة بنك مصر الترويجية في الخانكة تتواجد حاليًا حملة بنك مصر الترويجية في الخانكة في ميدان المثلث من الساعة ١١ص وحتى 7 مساءا واستمتعوا بالعروض الترويجية المقدمة .

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