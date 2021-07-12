شكرى يشارك فى إفطار عمل مع وزراء الخارجية الأوروبيين لمناقشة التعاون الثنائى

شارك وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الاثنين، فى إفطار عمل مع وزراء خارجية ⁧‫الاتحاد الأوروبى فى بروكسل لتناول ملفات التعاون الثنائى وقضايا مهمة من بينها سد النهضة⁩ وعملية السلام وليبيا. أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأضاف حافظ "علاقات استراتيجية تجمع ⁧‫بين مصر⁩ و⁧‫الاتحاد الأوروبي". يقوم شكري حاليا بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

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