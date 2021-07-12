/640158/موسيماني-المدير-الفني-للأهلي-يرفض-التفريط-فى-علي-لطفي-تفاصيل

يرفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استعجال مشاركة علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية لفريقه قبل تعافيه التام من الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة سموحة بالدوري، خشية من تفاقم الإصابة وفقدانه فترة أطول حال استعجال اشراكه في التدريبات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويرغب موسيماني في الحفاظ على حارسه البديل لاسيما مع الاحتياج لخدماته عقب انتهاء مشاركة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وعودته للمشاركة في بطولة الدوري العام، لاسيما مع انضمام محمد الشناوي الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو بنهاية يوليو الجاري، حيث سيكون الحارس الأساسي للأهلي طوال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة المنتخب الأولمبي.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء المارد الأحمر

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.