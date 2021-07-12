موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يدخل النادي الأهلي مباراته أمام فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها يوم7/22 المقبل الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد آخر 6 جولات من الدوري الذي سينتهي في 26 أغسطس المقبل، حيث من المقرر إقامتها مباراة الأهلي أمام فريق مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج مواعيد اخر جولات:

غزل المحلة أمام فريق الإنتاج الحربي، وتقام علي استاد غزل المحلة في تمام الساعة السابعة مساءً.

اتحاد الكرة يعلن المباريات المتبقية في الجدول

تقام مباراة الاتحاد السكندري امام فريق سيراميكا كيلوبترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً،يوم8/18علي استاد الأسكندرية. تقام مباراة النادي الأهلي امام فريق البنك الأهلي يوم7/22 في تمام الساعة السابعة مساءً، علي ستاد السلام

تقام مباراة الأنتاج الحربي أمام فريق الأهلي في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم7/25 علي ستاد السلام.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء المارد الأحمر

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.