حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13-7-2021

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهناك تبدلات حاسمة ومهمة في المجال المهني قد تطالك وتهمشك
عاطفياً: ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت لبلورة الأفكار كما يجب
صحياً: تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: تكبر الأحلام، وتطرأ تغييرات إيجابية، وتتطور علاقاتك، وقد يكون لك اتصال مهم بشخص أجنبي أو ببلد غريب
عاطفياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل كن على استعداد للمواجهة
صحياً: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين، بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: تعزز شعبيتك وتفرح لانتهاء مرحلة من حياتك لانك تتحمس لتبدأ اخرى اجمل من سابقاتها واكثر منفعة.
عاطفياً: الكثير من التغيرات العاطفية تحدث في حياتك ولا تعرف الى أين سوف تؤدي، لكنك تقرر في النهاية أن الوقت قد حان للثبات
صحياً: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية جيّدة جدا
عاطفياً: تصرّفاتك استفزازية، وهذا قد يؤدي إلى خلاف مع الشريك، لكن العواقب ستكون بسيطة ولن تؤثر في العلاقة
صحياً: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشراً إيجابياً، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: التسرّع غير المبرّر ينتهي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد
عاطفياً: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال
صحياً: تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 13-7-2021
مهناً: يجعل هذا اليوم محادثاتك ومفاوضاتك أكثر إيجابية وكما تريد أن تكون، وإذا قدّمت مساعدة فإنك تشعر بأهمية ما قمت به
عاطفياً: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة
صحياً: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتاً
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: حاذر هذا اليوم قد يحمل اليك بعض الارتباك قد تظهر معاملات تتعلّق بإرث او بمسائل عائلية واعمل على تلطيف الاجواء وإبتعد عن القرارات غير المدروسة
عاطفياً: العلاقة تمر ببعض المشاكل، لكن سرعان ما تنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية
صحياً: مارس بين الحين والآخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: تتمكن أكثر من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك، وقد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس
عاطفياً: تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق
صحياً: ممارسة الرياضة التأملية تخفّف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء
عاطفياً: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة
صحياً: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الإقدام على تنفيذ أحد المشاريع
عاطفياً: تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطاً واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة
صحياً: اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أولموهبة تمارسها في العمل
عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما
صحياً: تكون قادراً على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 13-7-2021
مهنياً: إنه الوقت المناسب لكي تتعمق بمساعيك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل وتكون الظروف استثنائية.
عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك
صحياً: لا تلجأ إلى المهدئات أو المنوّمات، كل ما في الأمر أنك تمضي نهاراً متعباً يتركك في حال من الأرق ليلاً
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