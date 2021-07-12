بعد قليل.. 393 ألف طالب ثانوى يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يكون إجمالى عدد الطلاب اليوم 393 ألفًا و883 طالبًا وطالبة، كما يؤدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى 255 طالبًا وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات.

ويشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو، وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.