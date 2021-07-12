البابا تواضروس يدشن كنيسة الرسولين بطرس وبولس

جدة - نرمين السيد - بدأت، منذ قليل، صلوات تدشين كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية الجديدة بيد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذى تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، ويسمى عيد الرسل حيث يفطر المسيحيون اليوم من صومهم.





ويتم التدشين بعد انتهاء أعمال البناء والتشطيبات النهائية وتثبيت الأيقونات بها، وهى رحلة طويلة نسبيًا، استغرقت 11 عامًا سبقها خدمة رعوية للقس يوحنا عبد الملاك كاهن الكنيسة بمدينة النوبارية، بلغت ثمانى سنوات. وتوجد بالكنيسة، كنيستان الأولى بالدور الأول وهى على اسم الشهيد مارجرجس، والثانية بالدور الثانى وهى على اسم الرسولين بطرس وبولس.

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