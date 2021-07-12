غدا .. وزير الرى يطير إلى الكونغو لـ افتتاح مركز التنبؤ بالفيضان

جدة - نرمين السيد - يزور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، غدا الثلاثاء، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتتاح مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار، والذى يعد أهم المشروعات تحت مظلة بروتوكول التعاون الثنائى بين البلدين للإدارة المتكاملة للموارد المائية فى الكونغو الديمقراطية.





ويأتى المشروع ضمن سياسة وزارة الموارد المائية والرى لنقل المعرفة والتكنولوجيا لـ دول حوض النيل وتقديم الدعم الفنى الكامل لهم ونقل الخبرات فى مجال النماذج الميترولوجية، والتنبؤات بالأمطار والفيضانات لمجابهة أخطار الفيضان المتكرر بـ دولة الكونغو. وانتهى الخبراء المصريين من وزارة الموارد المائية والرى من تركيب وتشغيل أجهزة الحاسب الآلى وأنظمة استقبال وتحليل الصور الجوية وتدريب الفنيين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تم خلال نهاية إبريل الماضى، نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بمركز التنبؤ من مصر إلى كينشاسا. وسافر الخبراء المصريون من قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، لتركيب الأجهزة الخاصة بالمركز وتجهيزه، وبدء التشغيل التجريبى وتدريب الكونغوليين المسؤولين عن تشغيل وصيانة المركز.

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