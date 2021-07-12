جدة - نرمين السيد - وقال، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إن هذا يرجع إلى أسباب كثيرة ولكن أهمها التزام المُصدرين بجميع الشروط اللازمة، وتحسن الزراعة فى مصر بشكل كبير.
ولفت الدمرداش إلى أن مصر تم وضعها على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن تم فتح 30 سوقا جديدة خلال العامين الماضيين، مقدماً الشكر لـ وزارة الزراعة، والحجر الزراعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. أسباب زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.