فيديو .. أسباب زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى أسواق العالم

جدة - نرمين السيد - وقال، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إن هذا يرجع إلى أسباب كثيرة ولكن أهمها التزام المُصدرين بجميع الشروط اللازمة، وتحسن الزراعة فى مصر بشكل كبير.

ولفت الدمرداش إلى أن مصر تم وضعها على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن تم فتح 30 سوقا جديدة خلال العامين الماضيين، مقدماً الشكر لـ وزارة الزراعة، والحجر الزراعى.