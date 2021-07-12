/640155/مصطفي-محمد-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-رفضه-الإنضمام-للمنتخب-الأولمبي

أكد مصطفى محمد في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع عبدالناصر زيدان أنه لم يتأخر عن الإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي وإنما النادي التركي هو من رفض إنضمامه للمشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو2021.

وقال علاء حمام مراسل كورة بلدنا في دوت الخليج على لسان مصطفى محمد: " جالاتا سراي رفض مشاركتي مع المنتخب الأولمبي بسبب مشاركة الفريق في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا في ظل مواجهة مباراة إسبانيا يوم 22 من الشهر الجاري".

مصطفى محمد يعلق على أنباء رفضه الإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي

وأختتم مصطفى محمد : " لم أرفض الإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي وأنا أشعر بالسعادة والفخر عند تمثيل بلادي في المحافل الدولية".

على جانب أخر أكد أيمن الرمادي المدير الفني لنادي الفجيرة الإماراتي السابق أن باتشيكو مدرب الزمالك السابق أفضل من كارتيرون مع الفارس الأبيض لكنه أخطأ أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، يأتي هذا خلال لقائه مع عبدالناصر زيدان في دوت الخليج.

وقال أيمن الرمادي : " الزمالك مع باتشيكو كان أفضل من كارتيرون ، وهو مدرب عالي للغاية، وتميز في القدرة العالية على استعادة الكرة بشكل سريع".

وتابع :" كارتيرون أيضا يمتلك جزء مميز ، لكن في المجمل باتشيكو أفضل من كارتيرون، ومبدأ عودة المدرب الفرنسي للقلعة البيضاء كان لا يجب أن يتم لأن الجيل الحالي مازال مستمر «الجرح لسه مبردش» وفي الأوقات الحالية يرى العديد أن كارتيرون أصبح متغيير عن الماضي".

أيمن الرمادي : باتشيكو أفضل من كارتيرون.. ومحمد شريف لاعب محظوظ

وأستكمل : " نحن نجلب الدرجة الثالثة أو الرابعة في التدريب للدوري الممتاز، ومارتن يول كان أسما كبيرا في الدوري لكن أنتهت مسيرته التدريبية".

وواصل : " محمد شريف لاعب بطراز عصري وحديث، ويستطيع اللعب في أكثر من مركز ، لكنه أنسى الجميع فكرة المهاجم المحطة الذي تعافى عليها الزمن".

وتابع : " محمد شريف لديه نسبة حظ وهو شئ حميد في الكرة ، ولابد أن يتوافر في أي مهاجم ، ورأيته يلعب خلف الكاميرات بشكل مميز للغاية، والحالة الذهنية للنادي الأهلي بحالة جيدة".

مصطفي محمد يكشف لـ دوت الخليج حقيقة رفضه الإنضمام للمنتخب الأولمبي

وأستكمل : " الإستشفاء واستخدام العلم سبب وقوف لاعبي انجلترا وإيطاليا على قوتهم البدنية ، لذلك لن ترى لاعب يشتكي من الخلفية أو السمانة ، والعلم لا يجوز أن يختبئ".

وواصل:" حتى الأن لم نتوصل لدراسة عن كيفية توقف محمد عبدالوهاب ، وكذلك لم نتوصل لدراسة على أسباب حصولنا على صفر في التنظيم عام 2010 لإستضافة كأس العالم".

وأضاف : " في فترة من الفترات لم أكن بجانب النادي الأهلي حتى في الأمور الإدارية لكن في الوقت الحالي هو نادي محترف بدرجة عالية دون النظر لأي شيء".