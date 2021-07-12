/640153/أيمن-الرمادي-مهاجما-هاني-أبوريدة-أنت-شريك-في-إخفاقات-الكرة-المصرية

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لنادي الفجيرة الإماراتي السابق أن هاني أبو ريدة فشل فشلا زريعا في الكرة المصرية ولم يحقق أي شئ للساحة الرياضية والملاعب المصرية ، يأتي هذا خلال لقائه مع عبدالناصر زيدان في دوت الخليج.

وقال الرمادي : " هاني أبوريدة شخصية محترمة لكنه ساهم في إخفاقات متعددة في الكرة المصرية، وأقول له أنه شريك في الكثير من الإخفاقات ولابد أن يكون لك موقف قوي في تطبيق دوري المحترفين في الدوري الممتاز".

أيمن الرمادي يفتح النار على هاني أبوريدة: «أنت شريك في إخفاقات الكرة المصرية»

وأستكمل : " لابد أن تتحمل مسئولياتك، ولابد من النهوض بالكرة في مصر بدون مجاملة أحد ، وأنت المفترض أن تصبح رمزا للكرة المصرية ، وأنت شخص محترم لكنك لم تقدم أي شئ".

وتابع : " إذا كنت محرك أساسي لإتحاد الكرة المصري والقائم بأعمال الكرة في مصر وحتى عام 2022 إذا لم تسطتع تطبيق دوري المحترفين ستكون فشلت فشلا زريعا.

وواصل أيمن الرمادي : " بالتأكيد الأهلي منظمة ناجحة للغاية وهما الأقرب للمنظومة الأوروبية ، وهنا أتذكر مثال البالون مع شخص ألماني ، وفي هذة الحالة لابد أن نستفيد من النماذج الناجحة في الدولة، ولا يجب أن يكسر الأهلي والزمالك بعضهم البعض لإثبات أن أحد أفضل من أخر".

أيمن الرمادي مهاجما هاني أبوريدة: «أنت شريك في إخفاقات الكرة المصرية»

وتابع :" لا يوجد مسمى مخطط بدني في العالم، كل شخص يخضع للمدير الفني ولابد أن نستعين بأهل العلم دون أهل الثقة لأن العالم أصبح يدور بالعلم".

وواصل أيمن الرمادي: "مشكلة فايلر تكمن في الظروف النفسية بداخله.. وهو مختلف بشكل كامل عن بيتسو موسيماني".

واستكمل الرمادي : " واجهت مارادونا في 4 مباريات وحقق الفوز فيهم جميعا ، ولم يكن محظوظ في تلك الفترة".

عميد المدربين المصريين في الإمارات ؟ وأشهر مصري في الملاعب الإماراتية ؟.. ألقاب أشتهر بها أيمن الرمادي صاحب المسيرة المضيئة في الكرة العربية والإماراتية.

ويرصد دوت الخليج أبرز أرقام ومحطات الرمادي خلال مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات.

حصل أيمن الرمادي على بكالوريوس تربية رياضية، ولعب في عدد من الأندية المصرية أبرزها أسوان و المقاولون العرب والقناة ، ثم تحول بعدها للتدريب عقب حصوله على العديد من الشهادات المعتمدة من أكبر معاهد كرة القدم على مستوى العالم.