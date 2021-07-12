/640147/يورو-2020-جوائز-المنتخبات-المشاركة-في-البطولة-إيطاليا-تحصد-10-مليون-يورو-وانجلترا-تقتنص-7-ملايين-يورو-و-5-ملايين-لفرق-نصف-النهائي

حصد المنتخب الإيطالي مبلغ 10 ملايين يورو مكافأة التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، بعد الفوز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بين المنتخبين، خلال المواجهة النهائية للبطولة والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، فيما حصل المنتخب الإنجليزي الوصيف على 7 ملايين يورو .

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل المبالغ المادية التي حصل عليها جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد حدد جوائز البطولة قبل انطلاقها، حيث جاءت كالتالي:

جائزة المراكز في البطولة

جائزة البطل إيطاليا: 10 ملايين يورو.

جائزة الوصيف إنجلترا: 7 ملايين يورو.

جائزة فرق نصف النهائي: 5 ملايين يورو.

جائزة فرق ربع النهائي: 3.25 مليون يورو.

جائزة الفرق المتأهلين لدور الـ16: 2 مليون يورو.

جائزة فوز في دور المجموعات: 1.5 مليون يورو.

جائزة تعادل في دور المجموعات: 750 ألف يورو.

رحلة طرفي النهائي

وحجز منتخب إيطاليا مقعده في نهائي يورو 2020، بفوز صعب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما في الدور نصف النهائي للبطولة.

فيما تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مغامرة نظيره الدنماركي في البطولة، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في الأشواط الإضافية.

أول ألقاب إيطاليا من ثلاث نهائيات

ويسجل المنتخب الإيطالى ظهوره في نهائى أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث شارك في المباراة النهائية 3 مرات سابقة نجح خلالها في التتويج باللقب مرة وحيدة عام 1968 على حساب نظيره اليوغوسلافى، فيما خسر اللقب مرتين عامي 2000 و2012 أمام فرنسا وإسبانيا على الترتيب.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.