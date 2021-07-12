محافظ سوهاج يوجه بصرف التعويضات لمتضررى حريق معرض طهطا

وأكد محافظ سوهاج، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والوقوف يدًا بيد مع جميع المتضررين من الحريق، حتى حصولهم على التعويضات المناسبة، ومساعدتهم فى إعادة تشغيل المعرض، موجهًا مسئولى مركز ومدينة طهطا بسرعة رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحريق، عقب انتهاء معاينات وتحقيقات النيابة، بالإضافة إلى تمهيد الموقع ورفع كفاءته فى أسرع وقت.
ووجه الفقى التضامن الاجتماعى والوحدة المحلية بطهطا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرف التعويض المقرر من التضامن الاجتماعى، والمقدر بعشرة آلاف جنيه لكل متضرر، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الوزراء لصرف تعويض استثنائى للمتضررين، بما يتناسب مع حجم الخسائر.
واستمع، خلال جولته، من أصحاب المعرض لملابسات الحادث، وتعرف على مطالبهم، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم لهم والوقوف بجانبهم حتى يستطيعوا إعادة تشغيل المعرض مرة أخرى.
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