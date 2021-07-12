/640151/يورو-2020-ساوثجيت-أنا-المسئول-عن-الخسارة-أمام-إيطاليا

توجت إيطاليا بلقبها الثاني في اليورو، عقب تغلبها اليوم الأحد على إنجلترا في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، على ملعب ويمبلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

ويرصد دوت الخليج أبرز تصريحات الأنجليزي جاريث ثاوثجيت، المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة بعد الخسارة في نهائي البطولة في عقر داره.

ورفض ثاوثجيت الحديث كثيراً بعد الخسارة أمام إيطاليا وقال: “أنا من تسبب في الخسارة، والمسئول عنها”.

واختتم: “أنا من أختار لاعبي منفذين ضربات الجزاء في نهائي البطولة”.

أحداث المباراة

وحظيت إنجلترا ببداية مثالية للمباراة، من خلال التقدم في الدقيقة الثانية بهدف عبر لوك شاو. وبعدها كان هناك تقارب كبير في المستوى بين المنتخبين، سواء في الاستحواذ على الكرة أو في تشكيل الخطورة على المرميين، قبل أن ينتهي ذلك الشوط بتقدم الإنجليز.

الشوط الثاني في النهائي

وشهد الشوط الثاني نقطة التحول الواضحة في اللقاء، فمنذ الدقيقة الأولى تراجعت إنجلترا بصورة واضحة للدفاع، وبدا عليها الخوف من خسارة الأفضلية.

وصاحب ذلك تحفظ كبير من مدرب الأسود الثلاثة، جاريث ساوثجيت، سواء في طريقة اللعب أو التبديلات. وساهم هذا في إعادة المنتخب الإيطالي لأجواء المباراة، خاصة أن لاعبيه دخلوا الشوط الثاني بروح انتصارية كبيرة، وكانت سيطرتهم شبه تامة على مجريات الأمور، وصنعوا الفرص بشكل مستمر.

مانشيني يتفوق على ثاوثجيت

كما لعب تغييرات مدرب إيطاليا، روبرتو مانشيني، دورا في قلب الأمور، حتى تكلل مجهود الآزوري بهدف التعادل، عبر ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 67، والذي صعق الإنجليز وزاد خوفهم من ضياع الحلم. وفي الوقت الإضافي تحسن مستوى إنجلترا، بينما تراجعت إيطاليا من أجل التأمين الدفاعي، قبل أن تصل المباراة لركلات الترجيح، التي ابتسمت للضيوف.

إيطاليا تعود من بعيد

نجح المنتخب الإيطالي في العودة في نتيجة المباراة، بعد تقدم الإنجليز بهدف في أول أحداث اللقاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليعود في الدقيقة الـ 68 بهدف التعادل في اللقاء.

نجح دوناروما حارس مرمى إيطاليا، في التصدي لضربات بوكايا ساكا، وجادو سانشو، والعارضة تتصدى لركلة ماركوس راشفورد، وفي الجانب المقابل، نجح بيكفورد حارس إنجلترا، للتصدي لركلتي جزاء جورجينيو، وأندريا بولوتي.