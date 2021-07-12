أيمن الرمادي : فُزت على مارادونا 4 مرات.. وفايلر مشكلته «نفسية»

/640150/أيمن-الرمادي--فزت-على-مارادونا-4-مرات-وفايلر-مشكلته-نفسية

أكد أيمن الرمادي أن الأهلي يعد الأقرب للمنظومة الأوروبية ،كاشفا على تاريخ مواجهاته مع مارادونا في 4 مباريات والذي حقق فيهم الفوز ، يأتي هذا في لقائه مع عبدالناصر زيدان في دوت الخليج.

وقال أيمن الرمادي : " بالتأكيد الأهلي منظمة ناجحة للغاية وهما الأقرب للمنظومة الأوروبية ، وهنا أتذكر مثال البالون مع شخص ألماني ، وفي هذة الحالة لابد أن نستفيد من النماذج الناجحة في الدولة، ولا يجب أن يكسر الأهلي والزمالك بعضهم البعض لإثبات أن أحد أفضل من أخر".

وتابع :" لا يوجد مسمى مخطط بدني في العالم، كل شخص يخضع للمدير الفني ولابد أن نستعين بأهل العلم دون أهل الثقة لأن العالم أصبح يدور بالعلم".

وواصل أيمن الرمادي: "مشكلة فايلر تكمن في الظروف النفسية بداخله.. وهو مختلف بشكل كامل عن بيتسو موسيماني".

أيمن الرمادي : فوزت على مارادونا 4 مباريات.. وفايلر مشكلته «نفسية»

واستكمل الرمادي : " واجهت مارادونا في 4 مباريات وحقق الفوز فيهم جميعا ، ولم يكن محظوظ في تلك الفترة".

عميد المدربين المصريين في الإمارات ؟ وأشهر مصري في الملاعب الإماراتية ؟.. ألقاب أشتهر بها أيمن الرمادي صاحب المسيرة المضيئة في الكرة العربية والإماراتية.

ويرصد دوت الخليج أبرز أرقام ومحطات الرمادي خلال مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات. حصل أيمن الرمادي على بكالوريوس تربية رياضية، ولعب في عدد من الأندية المصرية أبرزها أسوان و المقاولون العرب والقناة ، ثم تحول بعدها للتدريب عقب حصوله على العديد من الشهادات المعتمدة من أكبر معاهد كرة القدم على مستوى العالم.

يعتبر الرمادي واحداً من أشهر المدربين العرب في دولة الإمارات واستطاع تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في دوري الإمارات، حيث تولى تدريب فريق دبي لعدة سنوات وصعد بالفريق لدوري المحترفين قبل ذلك في أربع مرات.

وأكمل الرمادي سلسلة صعوده بالأندية عقب توليه مسئولية فريق الشارقة عقب هبوطه لدوري الدرجة الأولى وصعد بالفريق إلى دوري المحترفين، وبعدها مباشرة تولى قيادة فريق اتحاد كلباء وصعد به إلى دوري المحترفين فى الإمارات. وقضى الرمادي 5 مواسم على رأس الإدارة الفنية لفريق عجمان الإماراتي ليصبح أقدم المدربين الحاليين في جميع الفرق المشاركة بمسابقة الدوري ، قبل أن يودع الفريق الإماراتي تاركا خلفه مسيرة مضيئة وبصمة مصرية على الملاعب الإماراتية.