أبرزها ريماس وريتاج وريناد .. الإفتاء تنفى تحذيرها من أسماء أطفال

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنها هذا الخبر غير صحيح على الإطلاق ولم يصدر عن دار الإفتاء المصرية.

من ناحية أخرى، عرضت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، 9 أعمال يستحب تنفيذها خلال العشر الأوائل من ذى الحجة.

وتضمنت هذه الأعمال التهليل والتكبير والتحميد، وكثيرة الذكر، وصوم أول تسعة أيام من ذى الحجة، ويستحب لمن يريد أن يضحى ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره.