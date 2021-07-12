العنانى : 550 ألف سائح زارو مصر خلال يونيو .. وأسعارنا رخيصة

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، إنه تم استلام النسخة المسودة الثانية للترويج للمنتج السياحى المصرى، ويتم تسليمه بشكل نهائى قبل نهاية أغسطس المقبل لتنفيذ الاستراتيجية خلال 3 سنوات.

وتابع العنانى : "أسعارنا رخيصة، وليس لدينا مشكلة أسعار، وعملنا إجراءات مثل تأشيرة سياحية مجانية، وترخيص أسعار وفود الطائرات والهبوط فى المطارات السياحية، وأسعارنا مش غالية، والمشكلة أن الأسواق المصدرة الرئيسية قافلة السياحة، مثل أوروبا الغربية".

ولفت الوزير إلى أن هناك ثقة من مقدمى الخدمة السياحية والمواطنين والحكومات، مشيرا إلى أن زيادة سياحة الخليج العربى والسعوديين، والروس ينزلون القاهرة.