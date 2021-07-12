هرب من المصحة لرفضه العلاج ليموت غرقا فى المريوطية..تفاصيل وفاة شقيق رامي صبري

/640143/هرب-من-المصحة-لرفضه-العلاج-ليموت-غرقا-فى-المريوطيةتفاصيل-وفاة-شقيق-رامي-صبري

افاد مصدر أمني بعد التحقيقات في واقعة وفاة كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، الذي لقي حتفه غرقًا في ترعة المريوطية، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين.

وأشار المصدر إلي أن المصحة غير مرخصة، واكدت تحقيقات الشرطة إلى أن الغريق يدعى كريم صبري، كانت اسرته قد أودعته أمس في مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين عبارة عن فيلا خاصة لها سور ملاصق لترعة المريوطية.

واستكمل المصدر أن المتوفى قفز من أعلى سور المصحة لرفضه الخضوع للعلاج، ولقي مصرعه في ترعة المريوطية.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغا يفيد بهروب شاب من مصحة علاج الإدمان وقفزه في ترعة المريوطية بالبدرشين، وغرقه.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتم إخطار أسرته، وأفادت التحريات بأن المتوفى مدمن، وتم إدخاله مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.