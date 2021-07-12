«نهائي يورو 2020»: إيطاليا تضرب إنجلترا على أرضها وتتوج بالبطولة«فيديو»

/640140/نهائي-يورو-2020-إيطاليا-تضرب-إنجلترا-على-أرضها-وتتوج-بالبطولةفيديو

حقق المنتخب الإيطالي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على حساب المنتخب الإنجليزي وعلى أرضة بنتيجة 3 – 2، على ملعب ويمبلي معقل منتخب الأسود الثلاثة.

نجح المنتخب الإيطالي في العودة في نتيجة المباراة، بعد تقدم الإنجليز بهدف في أول أحداث اللقاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليعود في الدقيقة الـ 68 بهدف التعادل في اللقاء.

نجح دوناروما حارس مرمى إيطاليا، في التصدي لضربات بوكايا ساكا، وجادو سانشو، والعارضة تتصدى لركلة ماركوس راشفورد، وفي الجانب المقابل، نجح بيكفورد حارس إنجلترا، للتصدي لركلتي جزاء جورجينيو، وأندريا بولوتي.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين إنجلترا وإيطاليا، في نهائي يورو 2020، على ويمبلي.

خطف المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من خلال هدف الظهير الأيمن للمنتخب البرطاني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

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جاء هدف التعادل في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، عن طريق بونوتشي، من خلال ضربة ركنية على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرا بغرابة شديدة من أمام المدافعين لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

واصل المنتخب الإيطالي الضغط بعد خطف الهدف الأول في بداية أحداث المباراة، ولكن دفاعات المنتخب البرطاني في المباراة إستطاع إقاف هجمات الأوزور، عن طريق فريدريك كيازا، ولورينزو إنسيني، بقيادة المخضرم الإنجليزي هاري ماجوير، حتى الدقيقة السادسة والستون ليعود بونوتشي بمنتخب بلاده للمباراة، من خلال ركنية.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.