نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في مصر، أعلنت الحسابات الفلكية مؤخرًا بحمد الله أن 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة على أن يكون اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من يوليو هو أول أيام شهر ذي الحجة وبذلك يكون موعد عيد الأضحى في مصر والدول العربية في يوم الثلاثاء الموافق العشرين من يوليو والموافق العاشر من ذي الحجة، وكل عام والأمة العربية وجميع المسلمين بخير وسلامة، ولهذا بدء البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى في مصر.

عيد الأضحى في مصر

كما ذكرنا فإن أول أيام عيد الأضحى هو في 20 من شهر يوليو الحالي والذي يوافق 10 من شهر ذي الحجة وبذلك يكون موعد يوم عرفة هو الإثنين الموافق 19 من شهر يوليو الحالي والموافق 9 شهر ذي الحجة، وتقام صلاة عيد الأضحى بعد شروق شمس أول أيام عيد الأضحى بمدة بسيطة تتراوح من خمسة عشر دقيقة حتى عشرون دقيقة.

صلاة عيد الأضحى في مصر

ينتظر جميع المسلمين في مصر معرفة موعد صلاة عيد الأضحى لكي يتم بعدها البدء في ذبح ونحر الأضحية حيث أن الذبح يفضل أن يكون بعد صلاة عيد الأضحى لكي يتم المسلم سنته كما أوصانا رسول الله، حيث ذكر أن من يذبح قبل الصلاة فقد ذبح لنفسه وأما إذا ذبح بعد الصلاة فقد أتم واجبه، مع العلم أن النحر في عيد الأضحى هو وأكد من شعائر دين الإسلام التي ذكرت في مواضع عدة في القرآن والسنة لهذا يقوم كل من يستطيع بالتضحية بشراء الأضاحي من غنم أو إبل أو بقر.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

ونوضح لكم موعد إقامة صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر المختلف كالآتي: