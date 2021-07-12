صور.. شباب مصر للتنمية تنظم ورشة عمل للإعلاميين عن المخالفات الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - نظمت جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، مساء اليوم الأحد، ورشة عمل للإعلاميين عن المخلفات الإلكترونية والتخلص الأمن منها، بنادى الزراعيين بالدقى.





وحملت الورشة اسم الرائدة الإعلامية سوزان زكى، تكريما لاسمها ولأعمالها، فهى من أوائل الإعلاميات الذين عملوا فى مجال الإعلام البيئى. وتم افتتاح البرنامج بتكريم اسمها بحضور أسرتها ومحبيها وأصدقائها من رواد العمل البيئى، تحت إشراف برنامج المنح الصغيرة -مرفق البيئة العالمية. حضر الورشة الدكتورة هند جاد رئيس مجلس أمناء بيت العرب للثقافة والتنمية، والدكتور عماد عدلى المدير الوطنى لبرنامج المنح الصغيرة، والدكتور ممدوح رشوان رئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، والدكتور مجدى علام رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة. وتناولت الجلسة العلمية كلمة عن التوعية بالمخلفات الإلكترونية ألقاها الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس، وعرض الدكتور ممدوح رشوان لما تم تنفيذه بالمشروع، كما شهدت الورشة مناقشة عامة.

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