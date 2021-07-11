/640134/السلاب-يشيد-بموقف-النائب-العام-بشأن-واقعة-التنمر-ضد-طفل-من-ذوي-الهمم مشهد-مثير-للاشمئزاز

وصف محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب واقعة التنمر على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمثيرة للاشمئزاز مطالبا بتوعية مجتمعية شاملة للتصدي لمثل هذه الوقائع غير المقبولة .

وأشاد السلاب بتحرك النيابة العامة والأجهزة الأمنية في القضية وتحركهم بإلقاء القبض على مرتكبي الواقعة بإصدار قرار بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق أعاد الشعور بالاطمئنان للفئات الضعيفة في المجتمع. وقال السلاب أن هذه الواقعة وغيرها هي التى دعته للتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة في فبراير الماضي لاسيما بعد أن اتخذها بعض ضعاف النفوس مادة للاستهزاء والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعى. كانت النيابة العامة امرت بحبس ٣ صبية لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات لتنمرهم على طفل من ذوى الهمم (مصاب بمتلازمة داون) مستغلين مرضه للسخرية منه وضربهم اياه عمدا ونشرهم مقطعا مصورا لتلك الأفعال على تطبيق تيك توك حسبما جاء في بيان النيابة العامة.

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